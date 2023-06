Was tun, wenn man in Bochum ein Tier findet – das vielleicht sogar verletzt ist?

Tiere Bochum: (Verletztes) Tier gefunden – was ist zu tun?

Bochum. Wer ein Tier findet, darf es nicht einfach behalten. Aber was tun, wenn es vielleicht sogar verletzt ist? Diese Anlaufstellen gibt es in Bochum.

Was tun, wenn man ein scheinbar herrenloses Tier findet – das vielleicht sogar verletzt ist? Und wer trägt die Kosten für eine mögliche Behandlung? Der Fund eines Tieres kann so manchen vor eine Herausforderung stellen. Doch in Bochum gibt es Anlaufstellen, die helfen.

„Grundsätzlich gilt, dass Fundtiere (Stadttauben sind keine Fundtiere) im Bochumer Tierheim abgegeben werden können“, erklärt Thomas Sprenger, Sprecher der Stadt Bochum. Dazu gebe es eine vertragliche Regelung zwischen Tierheim und Stadt.

Bochum: Haustier gefunden? Es darf nicht einfach behalten werden

Wichtig zu wissen ist: Fundtiere dürfen nicht einfach behalten werden, das regelt das Bürgerliche Gesetzbuch. „Wenn Sie Ihr gefundenes Tier ausnahmsweise kurzfristig bei sich aufnehmen wollen, bis der Besitzer gefunden wurde, melden Sie sich bitte telefonisch zu unseren Öffnungszeiten bei uns im Tierheim“, heißt es zudem auf dessen Website.

Doch wer übernimmt die Kosten für die Unterbringung von Fundtieren und die Behandlung derer, die verletzt sind? Sie werden von der Stadt Bochum getragen. „Dies schließt natürlich auch die Behandlung von verletzten Fundtieren, soweit sie aus Tierschutzgründen erforderlich ist, mit ein“, so Sprenger. Wie viele verletzte Fundtiere es in Bochum in der Vergangenheit gab und welche Kosten dadurch entstanden sind, dazu kann die Stadt keine Angaben machen.

Was tun, wenn man ein verletztes Wildtier findet?

Etwas anders ist das Vorgehen bei verletzten Wildtieren, die nicht vom Tierheim aufgenommen werden. „Sofern hygienisch und vom Sicherheitsaspekt her möglich, können Sie das Wildtier vorsichtig einfangen und zum nächsten Tierarzt bringen“, so die Stadt Bochum. Sollte das nicht möglich sein, kann die Feuerwehr über die Nummer der Leitstelle unter 0234 92 54-0 informiert werden. Aber: „Nicht immer benötigt ein verletztes oder krankes Tier die Hilfe des Menschen. Beobachten Sie das Tier für eine Zeit aus einer Distanz und schauen Sie, ob es wirklich hilflos ist.“

Bei toten Wildtieren können sich Finderinnen und Finder über den Mängelmelder (https://www.bochum.de/BuergerEcho) der Stadt melden. Kleine verendete Tiere könnten auch selbstständig in einem Mülleimer entsorgt werden, dabei sollten allerdings Handschuhe getragen werden.

Und was ist, wenn man selbst ein Tier vermisst? „Wenn Ihnen Ihr Haustier entlaufen ist, melden Sie uns dies bitte unverzüglich“, so das Tierheim. Es ist telefonisch unter der 0234 / 29 59 50 sowie unter info@tierheim-bochum.de erreichbar. Zudem heißt es aus dem Tierheim: „Wir nutzen soziale Netzwerke (Facebook und Instagram), um bei Fundtieren die Besitzer zu suchen.“

