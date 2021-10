Bochum: Verkehrsunfall löst einen Stau auf dem Südring aus

Erheblich beschädigt wurde eines der beiden Fahrzeuge bei dem Unfall auf dem Südring in Höhe der Brüderstraße.

Bochum. Ein Unfall auf dem Südring in der Innenstadt von Bochum hat zu Behinderungen geführt. Eine Stunde lang stockte es in Richtung Hauptbahnhof.

Ein Verkehrsunfall auf dem Südring in der Innenstadt von Bochum hat am Dienstagnachmittag zur erheblichen Beeinträchtigung des Verkehrs geführt. Es entstand ein großer Sachschaden.

Zwei Pkw und zwei Personen waren an dem Unfall beteiligt, der auf der Höhe der Brüderstraße in Richtung Hauptbahnhof passiert ist. Dabei wurde die Motorhaube und der Motor eines Pkw stark beschädigt. Da beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, war der Verkehrsfluss am Südring für etwa eine Stunde lang beeinträchtigt. Hinter dem Unfall stauten sich die Fahrzeuge.

Die beiden Fahrer der beteiligten Fahrzeuge blieben nach Auskunft der Polizei bei dem Unfall unverletzt. Über die Ursache des Unfalls machte sie noch keine Angaben.

