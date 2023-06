Bochum: Verkehrsüberwacher fahren jetzt auch Fahrrad

Bochum. Die Stadt Bochum ahndet Verkehrsverstöße nun auch vom Fahrrad aus. Eine neue Staffel wird eingesetzt. Vor allem auf Radwegen sind sie unterwegs.

Städtische Verkehrsüberwacher sind künftig auch auf Fahrrädern unterwegs. Die Staffel wird die Kontrolle des ruhenden Straßenverkehrs, die bisher zu Fuß oder mit Dienstwagen erfolgt, ergänzen.

Die Kontrolleure fahren ein Pedelec und achten insbesondere auf Fehlverhalten auf und im Bereich von Fahrrad- und Gehwegen im gesamten Stadtgebiet. Momentan erstrecken sich die Bochumer Radwege, Radstreifen, Schutzstreifen und gemeinsame Geh- und Radwege mit Benutzungspflicht nach städtischen Angaben auf 176 Kilometer.

Fahrradstaffel besteht aus zwei Teams mit je zwei Kräften

Über die Radwege hinaus wird an weiteren Schwerpunkten wie etwa Straßen an Kindertagesstätten, Schulen und Krankenhäusern kontrolliert. Zudem wird auch Meldungen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern über Falschparker nachgegangen. Darüber hinaus nimmt die Fahrradstaffel an Schwerpunktaktionen und präventiven Maßnahmen (etwa an Schulen) teil.

Die Fahrradstaffel besteht aus zwei Teams mit jeweils zwei Mitarbeitenden, die speziell für diese Aufgabe ausgewählt und eingestellt werden.

