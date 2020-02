Bochum: Verkehrsclub begrüßt Nachbesserungen der Bogestra

Bochum. Der Verkehrsclub Deutschland freut, dass Bogestra und Stadtverwaltung beim Netz 2020 nachbessern. Es blieben aber in Bochum noch Defizite.

Erfreut hat der Verkehrsclub Deutschland (VCD) die Ankündigung der Bogestra aufgenommen, das neue Bahn- und Busnetz kurzfristig zu verbessern. „Besonders die Verbesserung des Angebotes in den Frühstunden war sehr wichtig. Es fehlen aber noch die entsprechenden Verbesserungen auf den wichtigsten Buslinien“, so der VCD.

Die Probleme des neuen Fahrplans würden vor allem in den Betriebszeiten liegen. Das neue Netz 2020 habe sich aber insgesamt bewährt und bringe viele Vorteile. Nachholbedarf besteht nach Ansicht des VCD besonders im Bereich des Abend- und Freizeitverkehrs, zumal am Wochenende. „Gerade am Sonntagabend endet der Fahrplan weiterhin zu früh, gerade auch im Vergleich zum regionalen Bahnangebot und zu den Nachbarstädten.“

Vorrangschaltung und Busspuren

Eine Verbesserung des ÖPNV-Angebotes mit dem Ziel einer Verkehrswende erfordere auch die zügige und störungsfreie Abwicklung der Fahrten, etwa durch Vorrangschaltungen und Busspuren. Die geplante Sperrung des Husemannplatzes werde aus Sicht des Verbandes negative Auswirkungen haben. „Hier soll nicht nur eine wichtige Linienachse unterbrochen werden, sondern auch die einzige Umleitungsmöglichkeit bei Sperrung des Boulevards entfallen. Keinesfalls dürfen dabei ÖPNV und Radverkehr gegeneinander ausgespielt werden."