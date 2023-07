Bochum: Verfolgungsfahrt: Polizei stellt flüchtenden Fahrer

Die Verfolgung haben Bochumer Polizeibeamten in der Nacht zu Sonntag aufgenommen. Ein 19-jähriger Bochumer hatte Gas gegeben, als die Polizei ihn zum Anhalten aufgefordert hatte (Symbolbild).

Bochum. Einen flüchtigen Autofahrer hat die Polizei in Bochum gefasst. Der 19-jährige Fahrer hatte Gas gegeben, als die Beamten ihn anhalten wollten.

Am frühen Sonntagmorgen, 2. Juli, haben Polizeibeamte einen flüchtigen Autofahrer (19) nach einer Verfolgungsfahrt im Bochumer Innenstadtbereich gestellt. Der Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Bochumer prallt mit seinem Auto gegen eine Hauswand

Gegen 2.15 Uhr wollten Beamte der Bereitschaftspolizei einen Pkw anzuhalten, der ihnen durch unsichere Fahrweise im Bereich des Willy-Brandt-Platzes aufgefallen war. Auf Anhaltsignale reagierte der Fahrer nicht und beschleunigte stattdessen sein Fahrzeug in Richtung Alleestraße, um sich einer Kontrolle zu entziehen.

In Höhe der Alleestraße 54 kollidierte der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache mit einer Hauswand. Die zwei Insassen flüchteten zu Fuß in Richtung Gußstahlstraße. Der Fahrer des Unfallautos, ein 19-jähriger Bochumer, wurde auf einem nahe gelegenen Werkgelände gestellt. Sein Beifahrer, ein 18-jähriger Bochumer, blieb zunächst flüchtig. Er stellt sich später auf der Polizeiwache in Bochum-Mitte.

19-Jähriger hat bei der Flucht seine Brusttasche weggeworfen

Während seiner Flucht hatte der 19-Jährige seine Bauchtasche weggeworfen, die die Beamten später fanden. Darin befanden sich Betäubungsmittel in unbekannter Menge. Es stellte sich zudem heraus, dass der Bochumer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

