Bochum: Verein öffnet nach Corona-Pause den Bürgertreff

Bochum-Werne. Der Ludwig-Steil-Haus-Verein lädt in den Bürgertreff in Bochum-Werne ein. Dort sollen die Gäste über neue Aktivitäten informiert werden.

Nach rund 16 Monaten Corona-Pause finden in dem Bürgertreff des Ludwig-Steil-Haus-Vereins (Werner Hellweg/Ecke Rüsingstraße) seit einigen Wochen wieder Vereinstreffen, Gruppenstunden, private Feste und Feiern und andere Aktivitäten statt.

Für den Besuch alle Termine gilt die 2G-Regel (genesen oder vollständig geimpft). Der Vereinsvorsitzende Kurt Mittag: „Dies gibt im Rahmen des Möglichen die Sicherheit, sich selbst und andere in sehr guter Art und Weise zu schützen und das Corona-Rest-Risiko so gering wie möglich zu halten.“

Tag der offenen Tür für Bochumer Gäste

Da viele Bürgerinnen und Bürger nicht wissen, welche Veranstaltungen unter welchen Bedingungen in Werne wieder stattfinden, lädt der Ludwig-Steil-Haus-Verein am Samstag (23.) ab 14.30 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Die verschiedenen Gruppen, Kreise und Vereine werden sich bei Kaffee und Kuchen oder auch bei einem Bier und Gegrilltem mit ihren Angeboten vorstellen und Fragen beantworten.

Die stellvertretende Vorsitzende, Gudrun Schoss, wird darüber informieren, mit welchen Auflagen die Vereinsräume für private Feste und Feiern gebucht werden können und Anregungen dazu geben, wie man auch mit Corona-Rest-Einschränkungen einen runden Geburtstag und Veranstaltungen planen und feiern kann.

Awo-Frauengruppe lädt wieder zum Sonntags-Café

Die Awo-Frauengruppe bietet auch wieder das „Sonntags-Café“ an jedem 1. Sonntag im Monat zwischen 14.30 und 17 Uhr an. Der erste Termin ist am Sonntag, 7. November. Der Erlös aus dem Sonntags-Café ist für die Arbeit der Awo-Frauengruppe bestimmt.

Der nächste Bürgerstammtisch, der sich mit politischen Themen im Kleinen und/oder Großen im lockeren Gespräch befasst, findet am Donnerstag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr, statt.

