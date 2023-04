Bochum: Verbraucherzentrale warnt vor ungewollten Verträgen

Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Bochum warnt vor ungewollten Verträgen mit Energieversorgern. Diese würden dabei „nicht immer seriös“ vorgehen.

Bochum. Kurz nicht aufgepasst und schon hat man einen ungewollten Vertrag mit einem Energieversorger. Worauf es laut Verbraucherzentrale zu achten gilt.

Die Verbraucherzentrale NRW warnt eindringlich vor ungewollten Vertragsabschlüssen bei Energieversorgern. Laut Beratungsstelle in Bochum, der Verbraucherzentrale NRW, würden Vertragsdetails verschleiert oder falsche Versprechungen gemacht.

Verbraucherzentrale in Bochum: Energieversorger würden Tricks anwenden

Es käme auch vor, dass während eines Werbeanrufs, der Energieanbieter per Mail oder SMS um eine sofortige Antwort bitten würde und dadurch bereits ein ungewollter Vertragsabschluss passiere.

Die Verbraucherzentrale warnt davor, bei solchen Anrufen oder Besuchen leichtfertig die Stromzählernummer herauszugeben. Für die Erstellung eines Angebots benötige der Anbieter diese Nummer nämlich gar nicht. Mit der Zählernummer können Energieanbieter auch ohne Vertragsabschluss einen ungewollten Lieferantenwechsel einleiten.

Widerrufsrecht muss schnell wahrgenommen werden

„Betroffene sollten so schnell wie möglich nicht nur den neuen Energieliefervertrag, sondern auch die Vollmacht zur Kündigung des Altvertrags gegenüber dem neuen Anbieter widerrufen“, sagt die Verbraucherzentrale. Grundsätzlich gilt nämlich: Wer einen Vertrag an der Tür oder über sogenannte Fernkommunikationsmittel wie SMS, Mail etc. abgeschlossen hat, hat ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Weitere Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale.nrw/bochum und unter der 0234 974 737 01.

