Bochum verbietet zu Silvester Feuerwerk an zentralen Plätzen

Die Stadt Bochum verbietet zu Silvester und Neujahr das Abbrennen von Feuerwerk. Der Grund: Krankenhäuser sollen in der angespannten Corona-Lage durch mögliche Brandverletzungen nicht zusätzlich belastet werden.

Das Verbot, Feuerwerk zu zünden, gilt nach Angaben der Stadt für den Otto-Schalla- und den Tana-Schanzara-Platz am Schauspielhaus, den Konrad-Adenauer-Platz im Bermuda-Dreieck, die Plätze rund um das Anneliese Brost Musikforum Ruhr, auf der Kortumstraße zwischen Otto-Sander-Platz/Südring und dem Konrad-Adenauer-Platz (KAP), auf der Kerkwege zwischen Brüder- und Viktoriastraße sowie auf dem August-Bebel-Platz in Wattenscheid. Zudem hat der USB Bochum Feuerwerk auf dem Tippelsberg verboten.

Mit dem „Böller-Verbot“ möchte die Stadt dazu beitragen, dass sich an zentralen Plätzen in der Innenstadt und Wattenscheid möglichst keine Menschen versammeln, durch Silvesterfeuerwerk verletzt und in einer der Kliniken versorgt werden müssen. „Wir appellieren zusätzlich an alle Bochumerinnen und Bochumer, auch an anderen Stellen in unserer Stadt auf Silvesterfeuerwerk zu verzichten und damit zu verhindern, dass es zu Unfällen und einer Mehrbelastung der Notfallambulanzen kommt“, betont Sebastian Kopietz, Bochums Stadtdirektor und Leiter des Krisenstabs.

Maskenpflicht in Bochum: Hier gilt sie

Außerdem verschärft die Stadt Bochum die Maskenpflicht in der Innenstadt. Dort gilt von 9 bis 22 Uhr die Pflicht, eine medizinische OP- oder FFP2-Maske zu tragen. Die erweiterte Maskenpflicht in der Innenstadt erstreckt sind nun auf: Dr.-Ruer-Platz, Huestraße (von Hausnummer 3/4 bis Husemannplatz), Kortumstraße (von Hausnummer 1/2 bis 111/118), Husemannplatz, Bongardstraße, Massenbergstraße, Konrad-Adenauer-Platz, Kerkwege, Brüderstraße, Hellweg (von Hausnummer 1/2 bis 15/20), Grabenstraße (von Bongardstraße bis Hellweg), Schützenbahn, Pariser Straße, Harmoniestraße, Hans-Böckler-Straße (von Bongardstraße/Willy-Brandt-Platz bis Brückstraße), Luisenstraße, Südring, Kurt-Schumacher-Platz (von Hausnummer 1 bis 12).

