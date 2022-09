Bochum: Velothek Ruhr repariert Fahrräder - ganz kostenlos

Mit ihrem Repaircafé für Fahrräder will eine Wohngemeinschaft in Bochum-Hofstede die unabhängige Mobilität fördern. Hier sind statt E-Bikes ganz andere Modelle der Renner.

Es ist Hobby, es ist Leidenschaft und Lebensart. Marc Pilat (27)und Stefan Rybarz (33) sind überzeugte Fahrradfahrer mit Vorliebe für das Beständige. Am allerliebsten sind den beiden Retro-Räder. Das heißt: Sie schätzen die Bauweise der Fahrräder aus früheren Dekaden, etwa der 1990er Jahre. "Stabiler Stahlrahmen, hochwertig lackiert und mit schönen Muffen", beschreibt Rybarz sein Ideal.

Wer es nicht weiß: Muffen sind die Verbindungsteile zwischen den Rohren. Aber hier fängt das Wissen der zwei Fahrradfans ja erst an. Denn seit 2020 engagieren sich die beiden für die Reparatur von Fahrrädern. Unter dem Namen Velothek Ruhr gründeten sie ein ehrenamtliches Repaircafé für Fahrräder. Nach und nach brachten sie sich selbst die Handgriffe bei und schafften Werkzeuge wie Pedalschlüssel oder Messgeräte für die Felgen an. "Ich fahre seit acht Jahren überwiegend mit dem Fahrrad und bin auch Reiseradler. Darum hatte ich den Anspruch, mir selbst helfen zu können", schildert Marc Pilat.

Velothek Ruhr will mit Repaircafé für Fahrräder die unabhängige Mobilität fördern

Die beiden Hobby-Zweiradmechaniker merkten, dass es sinnvoll wäre, sowohl Werkzeuge als auch ihr Wissen mit anderen zu teilen. Wer in die Velothek Ruhr kommt, staunt nicht schlecht über die voll eingerichtete Werkstatt. "Ich bin komplett gegen diese Wegwerfgesellschaft. Einmal kam jemand und sagte, die Schaltung muss neu gemacht werden, aber es brauchte nur etwas Fett und Öl. Es ist oft so, dass die richtige Pflege fehlt", weiß Bauingenieur Rybarz.

Wichtiges Ziel ihrer Initiative sei es, eine autonome Mobilität zu fördern, so Pilat. Wer sich eine Reparatur in einer kommerziellen Werkstatt nur schlecht leisten kann und selbst lernen will, sein Fahrrad zu reparieren, ist in der Velothek willkommen. Lasse Busche (34) hat über einen Bekannten von dem Repaircafé erfahren. "Es gibt multiple Probleme mit dem Rad. Ich hatte es verliehen und derjenige hat einen Unfall gebaut. Jetzt ist die Bremse abgerissen und ich habe eine Acht drin. Ich stelle es mir praktisch vor, das Fahrrad mit Assistenz und Anleitung selbst zu reparieren", so der 34-Jährige.

Organisation der Velothek Ruhr läuft über Gruppe im Nachrichtendienst Telegram

Die Pandemie brachte Zeit, um die Velothek 2020 auf den Weg zu bringen. Zunächst richteten Rybarz und Pilat die Werkstatt in einem Wattenscheider Schuppen ein. "Der Besitzer dort hat uns voll unterstützt und uns auch noch Werkzeug geschenkt", berichtet Rybarz. Mit Umzug ihrer Wohngemeinschaft nach Hofstede stand auch die Velothek vor einem Neustart. Nach Absprache mit dem Vermieter, durften die Fahrradfans einen Kellerraum freiräumen, streichen und die Werkstatt dort wieder eröffnen. Bei mildem Wetter wird die Velothek im Garten zum Open-Air-Repaircafé.



Immer freitags von 16 bis 20 Uhr trudeln die Leute mit ihren Rädern ein. Die Velothek ist nach und nach im Bekanntenkreis der Wohngemeinschaft und auch darüber hinaus bekannt geworden. Mittlerweile umfasst ihre Gruppe im Nachrichtendienst Telegram 130 Mitglieder. Dort melden sich die Besucher der Velothek Ruhr an, sodass der Andrang handelbar bleibt.

Velothek Ruhr sucht aktuell neue geeignete Räumlichkeiten

Da der Keller in dem Miethaus recht klein ist, suchen Marc Pilat und Stefan Rybarz nach geeigneten kostenlosen Räumen, um die Velothek Ruhr weiterzuentwickeln.

Wer Interesse daran hat, das ehrenamtliche Repaircafé für Fahrräder mit einem Standort zu unterstützen, kann sich gerne melden über das soziale Netzwerk Instagram: @velothek.ruhr.

