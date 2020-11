Bochum: Vater und Sohn fahren auf einem Fahrrad – verletzt

Bochum. Ein Bochumer ist zusammen mit seinem Sohn (10) auf einem Fahrrad gefahren. Sie stürzten und verletzten sich leicht. Der Vater kam ins Krankenhaus.

Fahrradunfall in Bochum-Linden: Bei einem Sturz mit einem Pedelec am Freitag (6. November) sind ein Vater (40) und sein zehnjähriger Sohn verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr waren die beiden Bochumer auf der Straße Im Ostholz unterwegs – der Vater auf dem Sattel, sein Sohn auf der Stange, teilt die Polizei mit. Nach bisherigem Kenntnisstand sei der Sohn mit seinem Fuß in die Speichen, woraufhin die beiden zu Fall kamen.

Vater und Sohn fahren auf einem Fahrrad: Leichte Verletzungen und Krankenhaus

Während der Vater leicht verletzt per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde, blieb sein Filius, in der Obhut seiner Mutter. Er hatte ebenfalls leichte Verletzungen, sod ie Polizei weiter.

