Foto: et cetera

Brian O’Gott führt als Moderator, Musiker und Comedian durch die Winterstaffel des Bochumer Varietés et cetera. Titel: „Jetzt geht’s rund!“

Varieté et cetera

Varieté et cetera Bochum: Varieté startet Wintershow – Das sind die Highlights

Bochum. „Jetzt geht’s rund!“, verspricht das Bochumer Varieté et cetera. Die Wintershow wartet mit internationaler Artistik auf. Das sind die Highlights.

Für das Bochumer Varieté et cetera ist es die wichtigste Zeit des Jahres: Der mehr als dreimonatigen Winterstaffel kommt eine wirtschaftlich herausragende Bedeutung zu. So hoffen sie in Riemke, dass der Titel der neuen Show auch für das Publikumsinteresse gilt: „Jetzt geht’s rund!“

Ab dem 10. November wird an der Herner Straße internationale Artistik der Spitzenklasse versprochen. Brian O’Gott führt als Moderator, Sänger und Comedian durch das Programm. Das ukrainische Duo Fire zieht seine Kreise hoch oben an den Strapaten. Der spanische Illusionist David Navarro zeigt nicht nur seine Kartentricks, sondern lässt auch eine Person scheinbar plötzlich in die Höhe schweben.

Das ukrainische Duo Fire präsentiert in der Winterstaffel des Bochumer Varietés et cetera Artistik an den Strapaten. Foto: et cetera

Varieté et cetera mit Gummi-Mann, Pole-Akrobatik und Schleuder-Artistik

Aus Sansibar stammt Juma: der Mann mit den Gummi-Gelenken, der sich in alle Richtungen verbiegen kann. Auch beim französischen Duo Silliau dreht sich alles um Körperbeherrschung: Das Paar präsentiert eine neuartige Form der Pole-Akrobatik. Juliau Silliau kombiniert bei seinem Solo-Auftritt zudem die klassische Rhönrad-Darbietung mit der Reifen-Kunst am Cyr-Wheel.

Mit einem Mix aus Jonglage und Hula-Hoop will Mila Roujilo die Besucher überzeugen. Die MT-Brothers haben sich mit den „Ikarischen Spielen“ auf eine besonders athletische Form der Schleuder-Artistik spezialisiert.

Neue Show startet am 10. November

„Freuen Sie sich auf eine runde Show, in der es alles gibt, nur keinen Stillstand“, wirbt das Varieté et cetera für die Winter-Show. Regie führt erneut Sammy Tavalis. Zuvor ist noch bis zum 5. November die Herbststaffel „Wat willse woanders“ mit Moderator Helmut Sanftenschneider zu sehen.

„Jetzt geht’s rund“, 10. November bis 25. Februar 2024, donnerstags und freitags 20 Uhr, samstags 16 und 20 Uhr, sonntags Brunch und 19 Uhr; Karten ab 30 Euro; www.variete-et-cetera.de.

