Bochum: Vandalismus in Förderschule: Rollstühle beschädigt

Einen großen Schaden haben Einbrecher in der Hilda-Heinemann-Schule in Bochum angerichtet.

Bochum Unbekannte haben in der Hilda-Heinemann-Schule in Bochum massiv randaliert. Rollstühle wurden in der Förderschule mit Löschschaum zerstört.

Massive Schäden haben Randalierer am Wochenende in der Hilda-Heinemann-Schule in Bochum angerichtet: Unbekannte beschmierten nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen Freitag, 22. Januar, 21 Uhr, und Sonntagmorgen, 24. Januar, 8.35 Uhr, Tische mit Desinfektionsmittel und spritzten Schaum aus Feuerlöschern im Gebäude herum. Dabei wurden auch Rollstühle der Förderschüler beschädigt.

Die Randalierer hatten nach Angaben der Polizei einen Hintereingang der Schule aufgehebelt. Auch ein Kopierer wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei nicht sagen.

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier!