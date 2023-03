Bochum: USB wird Dienstag, nicht Donnerstag bestreikt

Am Dienstag, 21. März, wird der USB bestreikt. Die Mülltonnen werden an diesem Tag nicht geleert (Symbolbild).

Bochum. Die Warnstreiks gehen weiter. Auch in Bochum. Der USB weist aber darauf hin, dass er am Dienstag – nicht am Donnerstag – betroffen ist.

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden in Bochum in dieser Woche fortgesetzt. Der USB ist davon auch nicht betroffen; nicht aber am Donnerstag, 23. März, so der Hinweis des Müllentsorgers.

USB dementiert Streikmeldung für Donnerstag

Die Gewerkschaft Komba hatte darüber informiert, dass am Donnerstag Ämter und Einrichtungen der Stadt Bochum, der Stadtwerke und des USB vom Warnstreik betroffen seien. Aber: „Mit dem Komba-Aufruf sind wir nicht gemeint. Bei uns herrscht Verdi vor“, sagt USB-Sprecher Jörn Denhard mit dem Verweis darauf, in welcher Gewerkschaft die Mehrzahl der USB-Beschäftigten organisiert ist.

Beim Müllentsorger habe es wegen der Leerungen am 23. März bereits besorgte Anrufe gegeben. An dem Donnerstag wären wieder die Haushalte betroffen, deren Mülltonnen bereits vor zwei Wochen nicht und auch nachträglich nicht geleert wurden.

Mülltonnen werden am Dienstag nicht geleert

Bestreikt wird der USB nach Unternehmensangaben tatsächlich am Dienstag, 21. März. Deshalb werden an diesem Tag die Restmüll-, Bio- und Papiertonnen nicht geleert, alle Sperrmülltermine nicht statt. Die Nachleerung der an diesen Tagen nicht geleerten Abfallbehälter kann erst wieder zum nächsten regulären Termin stattfinden, so der USB. Die Wertstoffhöfe bleiben geschlossen. Die Leerungen der kombinierten Wertstofftonnen und -säcke sind davon nicht betroffen und finden wie geplant statt.

Keine Nachleerung – Betroffene Kunden können zusätzlich Säcke verwenden

Da das Tonnenvolumen in den meisten Fällen im Zeitraum bis zur nächsten Leerung nicht ausreiche, werde er USB zur nächsten Leerung der Restmülltonne auch zusätzliche Säcke mitnehmen. Der Entsorger bittet die Kunden, möglichst reißfeste Säcke zu benutzen, diese sorgfältig zu verschließen und zum nächsten Leerungstermin mit der Restmülltonne bereitzustellen. Die Regelung gilt nur für die Haushalte, die von den Streiks betroffen waren. Aus den vergangenen Wochen betrifft das auch die ausgefallenen Leerungstermine vom 9. und 10. März.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum