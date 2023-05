USB Bochum: Am 15. Mai kann zeitweise kein Müll an den Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Müllentsorgung Bochum: USB-Wertstoffhöfe am Montag zeitweise geschlossen

Bochum. Am 15. Mai sind die Wertstoffhöfe des USB Bochum wegen einer Betriebsversammlung zeitweise geschlossen. Zu welcher Zeit das Abladen nicht geht.

Wer am nächsten Montag (15. Mai) zu einem der USB-Wertstoffhöfe möchte, muss das entweder am Vormittag oder am späten Nachmittag tun. Von 12 bis 16 Uhr haben die Wertstoffhöfe nämlich geschlossen.

Wie der USB mitteilt, sind die Höfe wegen einer Betriebsversammlung geschlossen. Abfall-Anlieferungen, auch für das Kleingewerbe, sind dann zeitweise nicht möglich. Ab 16 Uhr haben die Höfe dann regulär bis 20 Uhr geöffnet.

