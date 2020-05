Bochum: USB öffnet nun auch den Wertstoffhof In der Provitze

Bochum-Hofstede. Abfälle dürfen dort aber nur mit der Handkarre abgegeben werden. Ein Befahren des Wertstoffhofes ist nicht möglich, sagt der USB Bochum.

Nach und nach öffnet der USB Bochum wieder die Wertstoffhöfe in den Stadtteilen: Ab sofort können auch wieder Abfälle am Wertstoffhof In der Provitze hinter dem Hannibal-Center in Hofstede abgegeben werden.

Die Abgabe von Abfällen ist auf eine Kofferraumladung beschränkt. Der Hof darf nur mit den zur Verfügung gestellten Handkarren betreten werden. Die neuen Öffnungszeiten lauten: Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 14 Uhr und Samstag von 7.30 bis 15 Uhr.

Handkarren stehen am Eingang

Für den Corona-Betrieb des Wertstoffhofes In der Provitze ist, so USB-Sprecher Jörn Denhard, Folgendes zu beachten: Ein Befahren des Hofes wie an der Blücherstraße und Am Sattelgut ist nicht möglich. Den Hof kann nur mit Handkarre betreten werden. Diese wird am Eingang zur Verfügung gestellt.

Der USB bittet die Verbraucher, die Abgabe der Abfälle so zusammenstellen, dass möglichst alles auf eine Handkarre passt. Mehrere Gänge mit der Handkarre zum Nachladen sollten vermieden werden, um die Wartezeit für die Nachfolgenden zu verkürzen.

Andere Wertstoffhöfe dürfen befahren werden

An den Wertstoffhöfen Blücherstraße und Am Sattelgut können ebenfalls Mengen bis zu einer Kofferraumladung abgegeben werden (nur Pkw). Dort ist auch das Befahren der Höfe möglich. Ein Umladen auf Handkarren ist dort nicht nötig.

Noch größere Anlieferungen mit Transportern, Anhängern oder Sprintern für Sperrmüll, Grünschnitt und Holz sind nur an der Havkenscheider Straße möglich und benötigen einen Termin (0800 3336288).

Bürger sollten auf allen Wertstoffhöfen auf die Einhaltung der Abstandsregeln und auf das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes achten.

Den Wertstoffhof an der Havkenscheider Straße in Kornharpen öffnete der USB nach dem Lockdown als ersten; es folgten die Höfe Am Sattelgut in Linden und Blücherstraße in Wattenscheid.