Bochum: USB fällt Bäume neben ehemaliger Zentraldeponie

Kornharpen. Am Radweg neben der ehemaligen Bochumer Zentraldeponie müssen Bäume gefällt werden. Dadurch wird die freie Fahrt auf einem Radweg gestört.

Auf Baumfällarbeiten weist der USB an einem Radweg zwischen der Kornharpener Straße und Rüpingsweg hin. Laut USB sind diese Fällungen dort im Zusammenhang mit der Oberflächenabdichtung der ehemaligen Zentraldeponie Kornharpen erforderlich. Ab dem 7. Februar würden die Bäume gefällt, dies könne einige Tage andauern. Der USB weist darauf hin, dass es in diesem Zeitraum zu Beeinträchtigungen der Durchfahrt für Radfahrer kommen könne.

Ein Rohr muss dort verlegt werden

An der Ostseite der ehemaligen Deponie führt der Radweg relativ nahe an dem Gelände vorbei. Durch die Abdichtung sei es nötig, dass ein Rückhaltebecken für anfallendes Oberflächenwasser an der Ostseite des Deponiegeländes gebaut werden muss. Der Überlauf dieses Beckens wird an das Entwässerungssystem angeschlossen. Dazu wird ein Rohr unterhalb des Radwegs verlegt.

Insgesamt zehn Bäume werden gefällt

Aufgrund dieser Bauarbeiten müssen, so der USB, insgesamt zehn Bäume und Gehölz an einem kleinen Waldstreifen gerodet werden. Auf entsprechenden Ausgleichsflächen werde der Baumbestand wieder aufgeforstet. Zusätzlich müssten weitere nicht mehr standsichere Bäume, die auf dem eigentlichen Deponiegelände stehen, entnommen werden, dies erfordere die Verkehrssicherungspflicht.

