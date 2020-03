Bochum: Urteile gegen fünfköpfige Einbrecher-Bande

Vier Männer aus Bochum und einer aus Herne wurden am Freitag vor dem Bochumer Landgericht wegen Einbrüchen in Wohnungen und Gewerbeobjekte verurteilt. Die Männer im Alter zwischen 20 und 48 Jahren erhielten Bewährungs- und Haftstrafen. Die höchste Strafe erhielt dabei der 48-Jährige mit insgesamt fünf Jahren und neun Monaten Freiheitsentzug. Das Verfahren gegen einen 28-jährigen Dortmunder, dem Sechsten im Bunde, wurde abgetrennt.

Uhren einer Nobelmarke im Tresor

Spektakulär war vor allem der Einbruch in einem Haus in Weitmar. Dort schleppten die Männer einen rund 450 Kilogramm schweren Tresor aus einem Wohnhaus. In dem Geldschrank sollen sich vier hochwertige Armbanduhren einer Nobelmarke im Gesamtwert von 86.000 Euro und 20.000 Euro in bar befunden haben. Während des Prozesses hatten die Einbrecher dies im Grunde eingeräumt.

Die weiteren Tatorte lagen in Bochum, Herne, Gladbeck und Gelsenkirchen. Die Taten sollen in teils unterschiedlicher Beteiligung verübt worden sein. Auch hier zeigten sich die Angeklagten zumindest teilweise geständig.