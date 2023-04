„Bochum Urban Run“ durch Rathaus & Stadion: Das ist geplant

Bochum. Laufen und dabei die Stadt aus neuen Perspektiven kennenlernen – das soll der „Bochum Urban Run“ ermöglichen. Was für den 18. Juni geplant ist.

Wer Sport liebt, aber auch Kultur, muss sich am 18. Juni nicht entscheiden: Beides soll der „Bochum Urban Run“ vereinen. Die Veranstalter versprechen ein Gemeinschaftserlebnis bei einem zehn Kilometer langen Rundlauf, aber auch neue Eindrücke und neue Perspektiven auf die eigene Stadt. Das Motto ist, ganz ruhrgebietstypisch, wenn auch vielleicht grammatikalisch fragwürdig: „Durche ganze Stadt“.

Leistungs- und Zeitdruck soll es keinen geben, der Weg ist das Ziel. Schon von 2017 bis 2019 gab es das Event, damals noch unter dem Namen „Bochum Urban Trail“. 2019 gingen rund 3000 Menschen auf die ungewöhnliche Strecke. Wegen Corona gab es erst eine abgespeckte Version, dann die längere Pause, nun soll es wieder losgehen. Die Idee: „Bochumer Sehenswürdigkeiten präsentieren sich nicht nur von außen, sondern öffnen ihre Türen und ermöglichen den Läuferinnen und Läufern einen Blick hinter die Kulissen“, beschreiben die Macher.

Bochum Urban Run 2023: Start und Ziel im Ruhrstadion

Start und Ziel ist in diesem Jahr am bzw. im Vonovia-Ruhrstadion, der Heimstätte des VfL Bochum. Der Zieleinlauf ist im Innenraum geplant. „Ein Erlebnis, welches die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sicherlich nicht so schnell vergessen werden“, sagt Mitorganisator Peter Fritzen.

Die Organisatoren, sagt Fritzen, seien „begeistert, wie viele Bochumer Locations sich als ,Durchlaufstationen’ angeboten haben“. Der exakte Streckenverlauf ist noch nicht bekannt, das „Urban Run“-Team verspricht Überraschungen. Auf der Route liegen ersten Infos zufolge aber definitiv „Klassiker“ wie Bergbaumuseum oder Tierpark.

Lauf „durche ganze Stadt“ führt auch durchs Bochumer Rathaus

Auch durchs Rathaus wird die Strecke einmal mehr führen. Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) will die Läuferinnen und Läufer höchstselbst im Rathaus anfeuern. „Ich freue mich, dass die Veranstaltung wieder stattfinden kann und danke den Beteiligten für ihr Engagement“, lässt Eiskirch mitteilen. Der „Urban Run“ sei eine „Einladung zu einer besonderen Bochumer Entdeckungstour“.

Gestemmt wird die Veranstaltung von der Ruhrgebiets-Agentur „Behrends Marketing“, dessen Geschäftsführer Gero Behrends selbst hier geboren und ein „Bochumer Jung’“ ist. Der Lauf sei ihm deswegen eine „Herzensangelegenheit“, sagt Behrends, „Bochum auf diese Art und Weise erleben zu können, ist sicherlich ein ganz tolles Erlebnis“.

„Urban Run“, Familienfest, „Paluma“ und Triathlon: Viel los in Bochum am 18. Juni

Das Wochenende mitten im Juni wird ein ereignisreiches in der Stadt: Im Westpark lädt das Land NRW zum großen, kostenlosen „Familienfest“, am Riff wird bereits am Samstag bei „Paluma“ gefeiert und außerdem bitten der Schwimmverein Blau-Weiß Bochum und die Stadt am 18. Juni zum zweiten Mal zum „Stadtwerke-Bochum-Triathlon“.

Alle Infos und Anmeldung auf www.urban-run.de im Netz. Start ist am Sonntag, 18. Juni, zwischen 9 und 10 Uhr in Wellen am Ruhrstadion. Die Streckenlänge beträgt etwa zehn Kilometer. Die Teilnahme kostet 29 Euro (Erwachsene), ermäßigt für Schülerinnen und Schüler, Studierende oder Azubis (jeweils mit Nachweis) 20 Euro. Kinder bis einschließlich des Jahrgangs 2007 können für 15 Euro teilnehmen, allerdings nur in Begleitung eines Erwachsenen.

