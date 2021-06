Bochum: Unterschriftensammlung für „gesunde Krankenhäuser“

Auch in Bochum wird am Montag für bessere Arbeits- und Pflegebedingungen in den NRW-Krankenhäuser demonstriert.

Bochum. Verdi und die Volksinitiative „Gesunde Krankenhäuser NRW“ fordern ein Umdenken vom Gesetzgeber. Am Mittwoch wird demonstriert. Auch in Bochum.

Aus Anlass der Gesundheitsministerkonferenz gehen Beschäftigte aus Krankenhäusern, Pflege- und anderen Gesundheitseinrichtungen am Mittwoch (16. Juni 2021) überall im Land auf die Straße. Auch in Bochum.

Neue Pflegepersonal-Regelung liegt vor

Bei den Beschäftigten der Krankenhäuser kommen die so dringend erforderlichen Verbesserungen nicht an, beklagt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Mittleres Ruhrgebiet mit Sitz in Bochum. Der Bundesgesundheitsminister weigere sich, die Pflegepersonal-Regelung 2.0 in Kraft zu setzen, die Verdi, der Deutsche Pflegerat und die Deutsche Krankenhausgesellschaft bereits im Januar 2020 vorgelegt haben, so Gewerkschaftssekretär Niko Köbbe. „Dass das Thema jetzt wieder um Jahre geschoben werden soll, ist ein Schlag ins Gesicht all der Pflegekräfte, die in der Pandemie über ihre Grenzen gegangen sind, um Menschen zu schützen und Leben zu retten.“

Initiative wirbt für eine Wende

Auch das Bochumer Komitee „Volksinitiative Gesunde Krankenhäuser in NRW – für Alle“ ist bei der Aktion dabei: „Wir müssen weg von Fallpauschalen und Krankenhäusern als Fabrik“, so Aktivist Törk Hansen. „Wir werden auch an diesem Tag Unterschriften für die Volksinitiative sammeln, weil wir überzeugt sind, dass wir dringend eine Wende hin zu einem gemeinwohlorientierten Gesundheitswesen brauchen.“ Im Klinikum Bergmannsheil werden Beschäftigte und Aktivisten der Volksinitiative am Mittwoch um 13 Uhr zu einer Aktion zusammenkommen.

