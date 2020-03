Bochum Kanalbau im unterirdischen Vortrieb

Das Problem im Dorf Hiltrop ist der dicht besiedelte Bereich, so dass der Kanal in einer neuen Trasse verlegt werden muss. Hinzu kommt eine parallel verlaufende Thyssen-Gasleitung. Deren Lage macht den Kanalbau in unterirdischem Vortrieb auf einer Länge von 330 Metern nötig im Bereich zwischen der Kreuzung Dietrich-Benking-Straße / Frauenlobstraße / Wiescherstraße und „Im Brennholt“ Nr. 27.

Die übrige Strecke, etwa 90 Meter lang, kann dann in offener Bauweise erfolgen. Für den unterirdischen Vortrieb ist die Pressgrube erforderlich, in der die Maschinen eingebracht werden. Die Kampfmittelsuche ist kompliziert. Es ist nicht möglich, wie üblich einfach von oben in den Grund bohren, weil die vorhandene Gasleitung ein Echo geben kann wie ein Blindgänger.