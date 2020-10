Bochum: Universitätsstraße erhält eine weitere Baustelle

Bochum. Kraftfahrer auf der Universitätsstraße in Bochum müssen mit einer weiteren Baustelle klarkommen. Eine Fahrspur wird gesperrt.

Auf der ohnehin schon stark mit Sperrungen belasteten Universitätsstraße in Bochum ist eine weitere Baustelle eingerichtet worden; sie beginnt in Höhe der A448 und und zieht sich rund 100 Meter stadteinwärts. Monatelang wird auch dort eine Fahrspur gesperrt.

Im Auftrag des Landesbetriebes Straßen-NRW, der zurzeit die Querspange (A448) baut, erneuern dort die Stadtwerke voraussichtlich bis Ende Februar 2021 Strom-,Wasser- und Telekommunikationsleitungen.

Einspurig fließt der Verkehr auch in Gegenrichtung auf der Unistraße in Bochum

Für auftretende Behinderungen im Zeitraum der Baumaßnahme bitten die Stadtwerke alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Bereits in Gegenrichtung kann der Verkehr zwischen A448 und Markstraße wegen der Verlegung von Fernwärmeleitungen fast komplett nur einspurig fließen. Das soll abschnittweise noch bis Ende 2020 der Fall sein. Zurzeit kommt es deshalb gerade im Berufsverkehr zu langen Rückstaus.

Wegen Sanierungen von Brücken sind auch weitere Stellen auf der Unistraße nur eingeschränkt befahrbar.

Sperrung der Ausfahrt an der Ruhr-Universität

Eine weitere Sperrung gibt es auch an der Universitätsstraße an der Ruhr-Universität: Am 8. Oktober ist in Fahrtrichtung Langendreer wegen Arbeiten an der Beschilderung die Ausfahrt zur Ruhr-Uni im Bereich der U35-Haltestelle „Ruhr-Universität“ zeitweise abgeriegelt. Die linke Spur der Abfahrt in Richtung P1–3 und 4–8 kann voraussichtlich von 9 bis 11.30 Uhr nicht genutzt werden. Die Sperrung der rechten Spur in Richtung P9 erfolgt von 11.30 Uhr bis etwa 15 Uhr.