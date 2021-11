Zu einem Stau kam es nach einem Umfall am späten Freitagnachmittag auf der A 43 (Archivbild).

Unfall Bochum: Unfall sorgt für Vollsperrung auf der A 43 in Riemke

Bochum. Voll gesperrt werden musste die A 43 am Freitag in Bochum-Riemke. Vier Fahrzeuge waren dort in einen Unfall verwickelt.

Voll gesperrt werden musste die Autobahn 43 in Fahrtrichtung Münster in Höhe Bochum-Riemke am späten Freitagnachmittag (5. November).

Drei Personen verletzt

Gegen 17.13 Uhr war es zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem vier Pkw beteiligt waren. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die Fahrzeuge auf der linken Fahrspur. Polizei und Feuerwehr sorgten zunächst für eine Vollsperrung der Fahrbahn Richtung Münster und sicherten die Einsatzstelle ab. Rettungsdienstkräfte kümmerten sich um die Unfallbeteiligten.

„Alle Betroffenen konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr Bochum. Von den insgesamt sieben an dem Verkehrsunfall beteiligten Personen wurden zwei Personen als „leicht verletzt“ und eine als „mittelschwer verletzt“ eingestuft. Sie wurden nach der notfallmedizinischen Versorgung mit Rettungswagen auf umliegende Krankenhäuser verteilt.

