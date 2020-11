Bochum: Unfall – Hernerin verletzt, beteiligtes Kind gesucht

Eine Frau aus Herne ist bei einem Fahrradunfall in Bochum verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach einem beteiligten Kind und weiteren Zeugen. (Symbolbild)

Bei einem Verkehrsunfall in der Bochumer Innenstadt am Mittwoch (4. November) ist eine 52-jährige Radfahrerin aus Herne leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach zwei beteiligten Kindern und Zeugen, teilt sie mit.

Gegen 13 Uhr befuhr die 52-Jährige den Radweg der Bessemerstraße in Richtung Alleestraße. Zeitgleich seien zwei unbekannte Kinder auf Kinderrollern auf dem Gehweg in derselben Richtung unterwegs gewesen. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei verlor eines der Kinder kurz vor der Einmündung zur Klarastraße die Kontrolle über den Roller und kam nach links auf den Radweg ab. Dort kollidierte das Kind mit dem Fahrrad der 52-Jährigen. Die Frau stürzte dadurch auf die Fahrbahn. Die Kinder entfernten sich in unbekannte Richtung.

Fahrradunfall in Bochum: Frau aus Herne kam zur Behandlung ins Krankenhaus

Die Hernerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Das Verkehrskommissariat sucht nun zur Klärung des Unfalls nach dem etwa sieben- bis zehnjährigen Kind und einem Zeugen, der sich vor Ort um die gestürzte Frau gekümmert hat. Hinweise unter Tel. 0234/ 909-52 06.

