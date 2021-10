Bochum: Unfall beim Linksabbiegen – 30.000 Euro Schaden

Bochum. Zwei Autos sind am Dienstagmorgen an der Auffahrt zur A 40 in Wattenscheid zusammengestoßen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 30.000 Euro.

Eine 24-jährige Bochumerin ist bei einem Unfall an der Auffahrt zur A 40 in Wattenscheid am Dienstagmorgen leicht verletzt worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 30.000 Euro. Nach Angaben der Polizei fuhr die Frau gegen 6 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Wattenscheid. Sie habe nach links auf die A 40 Richtung Essen abbiegen wollen, als sie in der Einmündung mit einem Auto zusammenstieß, das in Richtung Eppendorf fuhr.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der Wagen der 24-Jährigen um 180 Grad. Beide Autos konnten nicht mehr weiterfahren. Die Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der 54-Jährige Autofahrer aus Bochum blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Berliner Straße für den Fahrzeugverkehr in Richtung Eppendorf für etwa drei Stunden gesperrt werden.

