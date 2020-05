Bochum: Unfall auf Springorum-Trasse - Polizei sucht Radler

Bei Radfahrern sehr beliebt: die Springorum-Trasse in Bochum.

Bochum Die Polizei sucht einen Radfahrer, der auf der Springorum-Trasse in Bochum in einen Unfall verwickelt war. Auch ein Kaninchen spielt eine Rolle.

Der Unfall ereignete sich am Morgen des 19. Mai (Dienstag), wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen 7.30 Uhr war ein 53-jähriger Bochumer mit seinem Fahrrad auf der beliebten Fahrrad- und Fußgängerstrecke unterwegs. Nach seinen Angaben sprang in Höhe der Wasserstraße plötzlich von rechts ein Kaninchen auf den Weg.

Der Mann bremste, ein zweiter Radfahrer fuhr in diesem Moment auf. Beide Männer stürzten, blieben aber scheinbar unverletzt und setzten ihre Fahrt nach einem kurzen Gespräch fort.

Später jedoch verspürte der 53-Jährige Schmerzen und bemerkte, dass sein Rad beschädigt war.

Die Verkehrsermittler suchen Zeugen, insbesondere den zweiten Radfahrer. Hinweise bitte an die Polizei: 0234/909-5206.