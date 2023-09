Bochum: Unfall auf Kreuzung: Verletzte und hoher Sachschaden

Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Bochum-Stiepel sind drei Autofahrerinnen verletzt worden.

Bochum. Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Bochum-Stiepel sind drei Autofahrerinnen verletzt worden. Alle Autos mussten abgeschleppt werden.

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos in Bochum-Stiepel sind am Dienstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stieß eine Autofahrerin (50) aus Hattingen gegen 15.30 Uhr beim Abbiegen von der Haar- auf die Surkenstraße mit dem Auto einer Bochumerin (44) zusammen, die in Richtung Stiepel fuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Wagen gegen das Auto einer 30-jährigen Bochumerin geschleudert. Alle drei Frauen wurden leicht verletzt. Zwei kamen mit dem Krankenwagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, die 30-Jährige wollte selber zum Arzt gehen. Alle Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 15.000 Euro.

