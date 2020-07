Bochum und Essen: Zugausfälle – das müssen Pendler wissen

Bochum/Essen. Wegen Bauarbeiten wird die Strecke zwischen Bochum und Essen nachts gesperrt. Das hat Folgen für RB 40, RE 1, RE 11, RE 2, S 1 und Fernverkehr.

Auf der Bahnstrecke zwischen Bochum und Essen mit Halt in Wattenscheid gibt es zwischen dem 14. und 24. Juli nächtliche Sperrungen aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Jeweils zwischen 19.30 und 5 Uhr fallen die Züge der RB 40 zwischen Bochum Hauptbahnhof und Essen Hauptbahnhof aus, teilt das Eisenbahnverkehrsunternehmen Abelio mit. Es gibt einen Schienenersatzverkehr.

Zudem ist der Streckenabschnitt Bochum-Ehrenfeld bis Wattenscheid in diesem Zeitraum für die Züge der Linien RE 1 (RRX) und RE 11 (RRX) gesperrt. Die Züge müssen deshalb über die Haltestelle Wattenscheid-Höntrop umgeleitet werden. So kommt es abends und nachts zum Ausfall des Halts in Wattenscheid für mehrere Züge. Abellio richtet aber auch hier einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein, der die Bahnhöfe Wattenscheid und Wattenscheid-Höntrop miteinander verbindet.

Züge der S1 fahren nachts nur stündlich

Die Züge der Regional-Express-Linie RE 2 werden an den genannten Tagen zwischen 20 und 5 Uhr zwischen Gelsenkirchen und Duisburg umgeleitet und können dadurch nicht in Essen Hbf und Mülheim Ruhr Hbf halten. Zusätzlich halten die Züge aber in Essen-Altenessen und Oberhausen. Die S-Bahnen der Linie S 1 fahren während dieser Zeit nur im Stundentakt. Während der nächtlichen Sperrungen halten keine Fernverkehrszüge in Bochum Hbf, sondern werden über Gelsenkirchen Hauptbahnhof

Informationen zur Fahrplanänderungen von Deutscher Bahn und Abellio gibt es auf der jeweiligen Homepage.