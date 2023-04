Bochum: Unbekannte zerstören Fensterscheiben von Asia-Imbiss

Die Fensterscheiben des Asia Wok in Bochum-Langendreer wurden von Unbekannten eingeschlagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Drei Fensterscheiben des Asia Wok an der Alten Bahnhofstraße 197 in Bochum-Langendreer sind vor einigen Tagen eingeschlagen worden. Am Freitag (14. April) um 7 Uhr morgens habe der Umweltservice Bochum (USB) die Zerstörung der Polizei Bochum gemeldet, erklärt die Polizei Bochum auf Nachfrage der Redaktion.

Es sei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen worden. Ein Einbruchsversuch wurde allerdings bisher ausgeschlossen, so die Polizei. Die Fensterscheiben seien derzeit notdürftig geflickt, berichtet eine Frau im Gespräch mit dieser Redaktion, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Bochumer Asia Wok: Keine Hinweise auf politisch motivierte Tat

Dass es sich bei der Tat um eine politisch motivierte Aktion handeln könnte, schließt die Polizei aus. Diesen Verdacht hatte die Bochumerin geäußert. Sie hatte die zerstörten Fensterscheiben vor zwei Tagen (18. April) beim Vorbeifahren entdeckt.

