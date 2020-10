Bochum: Unbekannte wollen Wettbüro ausrauben – und scheitern

Bochum. Mit einer Pistole bewaffnet hat ein Täter-Duo versucht, ein Wettbüro in Bochum zu überfallen. Die Männer scheiterten. Nun sucht sie die Polizei.

Mit einer Pistole im Anschlag haben unbekannte Täter am Dienstagabend, 13. Oktober, versucht, ein Wettbüro an der Hönnebecke 84 zu überfallen. Im Tresenbereich sei es – so heißt es von der Polizei – sofort zu einer Rangelei zwischen dem Angestellten und dem Täter-Duo gekommen, woraufhin die Unbekannten ohne Beute flüchteten.

Die Polizei beschreibt die beiden Männer wie folgt: Ein Täter ist etwa 1,70 Meter groß. Er trug eine Sturmhaube, unter der ein Oberlippenbart erkennbar war. Er war schwarz gekleidet und hatte eine Pistole dabei. Der zweite Täter ist ca. 1,80 Meter groß und hatte eine türkisfarbene Sporttasche der Marke „Adidas“ dabei. Auch er hatte eine Sturmhaube auf und trug schwarze Kleidung.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

