Bochum: Unbekannte stehlen zwei Kilometer Kupferkabel

Bochum. Zwei Kilometer Kupferkabel haben Unbekannte von einer Baustelle in der Bochumer Innenstadt gestohlen. Wie die Diebe das Kupfer entwenden konnten.

Auf einer Baustelle in der Bochumer Innenstadt sollen Unbekannte nach Angaben der Polizei in der Nacht von Mittwoch, 31. Mai, auf Donnerstag, 1. Juni, ein zwei Kilometer langes Kupferkabel gestohlen haben. Der Diebstahl sei von nicht unerheblichem Ausmaß.

Polizei: Kupferdiebstahl soll aufwendig gewesen sein - Zeugenhinweise gesucht

Laut Polizei soll sich die Tat wie folgt zugetragen haben: In der Zeit von 20 Uhr (Mittwoch) bis 9 Uhr (Donnerstag) sollen sich die Täter unbefugten Zutritt auf ein Baustellengelände am Südring/ Universitätsstraße in der Bochumer Innenstadt verschafft haben. Dort entwendeten sie Kupferkabel mit einer Gesamtlänge von etwa zwei Kilometern. Aufgrund der großen Menge geht die Polizei davon aus, dass sowohl die Tatausführung als auch der Transport der Beute sehr aufwendig und zeitintensiv gewesen sein müssen.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Das Kriminalkommissariat 31 nimmt diese unter den Telefonnummern 0234 909-81 05 oder -44 41 (Kriminalwache) entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum