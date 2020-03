Bochum: Unbekannte kippen abgestelltes Ölfass auf die Straße

Unbekannte sollen in Bochum im Januar ein Ölfass auf die Straße gekippt haben. Die Polizei bezeichnet die Tat als gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. (Symbolbild)

Bochum. Nachdem Unbekannte schon im Januar ein Ölfass auf die Fahrbahn in der Innenstadt in Bochum gekippt haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

In der Nacht vom 28. auf den 29. Januar haben Unbekannte in der Innenstadt in Bochum ein Fass mit altem Speiseöl umgeworfen, durch dessen Inhalt es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam. Die Fahrbahn im Bereich Große Beckstaße/Brückstraße seien spiegelglatt gewesen, teilt die Polizei mit.

Zwischen 20 und 6 Uhr sollen Unbekannte das abgestellte Fass umgeworfen haben. Der Inhalt verteilte sich auf der ganzen Straße. Es handelt sich, so die Polizei, um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zwar sei niemand zu Schaden gekommen, die Straßenreinigung habe jedoch mehr als eineinhalb Stunden gedauert. In dieser Zeit musste der betroffene Bereich für den Verkehr gesperrt werden.

Bochum: Polizei sucht nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr Zeugen

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0234 / 909-52 61 (-3121 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.