Bochum: Umleitung und Ausfälle bei den Linien 370 und 378

Bochum-Langendreer. Aufgrund von Bauarbeiten in Bochum kommt es zu Fahrplanänderungen auf den Linien 370 und 378. Bis wann die Arbeiten andauern sollen.

Bauarbeiten sorgen für Fahrplanänderung zweier Linien der Bogestra. Ab Donnerstag werden die Busse umgeleitet und Fahrgäste müssen sich auf Beeinträchtigungen vorbereiten.

Bogestra: Umleitung bis Anfang Mai 2023

Wegen Bauarbeiten müssen die Linien 370 und 378 in Fahrtrichtung Stiepel und Ruhr-Universität von Donnerstag, 16. Februar 2023, Betriebsbeginn, bis voraussichtlich Anfang Mai 2023 umgeleitet werden. Dadurch kann die Haltestelle Beverstraße von beiden Linien nicht angefahren werden. Darüber hinaus kann die Linie 378 die Haltestellen Theresenstraße, Lütgendortmunder Hellweg, Steglitzeck und Provinzialstraße in Fahrtrichtung Ruhr-Universität nicht bedienen.

Bochum: Ersatzhaltestellen sind eingerichtet

Darüber hinaus hält die Linie 378 in Fahrtrichtung Castrop nicht an der Haltestelle In den Breen. Anstelle des Haltepunktes Provinzialstraße wird ebenfalls in Fahrtrichtung Castrop eine Ersatzhaltestelle gegenüber der Hausnummer 241 bedient. Die Bogestra bittet alle Fahrgäste um Verständnis für diese Beeinträchtigung.

Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann rund um die Uhr die Service Nummer 0800 6 50 40 30 (gebührenfrei aus allen dt. Netzen) angerufen werden. Die persönlichen Verbindungen können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über Mutti, der Bogestra-App, abgerufen werden.

