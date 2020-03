Diesen an der Ottilienstraße in Bochum-Langendreer geparkten BMW hat es besonders erwischt. Aber auch das auf der gegenüberliegenden Seite stehende Fahrzeug wurde vom umgestürzten baum getroffen und beschädigt.

Sturm Bochum: Umgestürzter Baum in Langendreer demoliert Autos

Bochum-Langendreer. Erneut ein stürmisches Wochenende in Bochum: An der Ottilienstraße in Langendreer wurden zwei Autos von einem umgestürzten Baum demoliert.

Böse Überraschung für die Besitzer zweier Autos an der Ottilienstraße in Bochum-Langendreer: Ein umgestürzter Baum hat am Samstagnachmittag ihre geparkten Fahrzeuge begraben und demoliert.

Der Wind war offensichtlich so stark und mit voller Wucht auf den hinter dem Amtshaus stehenden Baum geprallt, dass dieser entwurzelte, umstürzte und auf die benachbarte Ottilienstraße fiel – auf die besagten Fahrzeuge. Die Feuerwehr rückte aus, um Autos und auch Straße wieder freizuschneiden. Elf Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz, der gute drei Stunden dauerte.

Die Feuerwehr hatte in den Nachmittagsstunden wegen der plötzlich aufkommenden Sturmböen generell gut zu tun. Zu 14 „sturmbedingten“ Einsätzen wurden die Blauröcke gerufen. Meist sei es dabei aber „nur“ um lose Äste und Dachziegel gegangen, heißt es aus der Einsatzzentrale. Der Vorfall an der Ottilienstraße in Langendreer rage deutlich heraus.

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier.