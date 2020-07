Bochum: Umbau Hattinger Straße führt zu Beeinträchtigungen

Die Einrichtung der Baustelle an der Hattinger Straße in Bochum sorgt schon jetzt für erhebliche Beeinträchtigungen.

Bochum-Ehrenfeld. Schon zu Beginn der über zweijährigen Baumaßnahme an der Hattinger Straße in Bochum kommt es durch die Einrichtung der Baustelle zu Problemen.

Die Baustelle zwischen Bessemer Straße und Schauspielhaus-Kreuzung führt laut CDU „zu massiven Beeinträchtigungen, insbesondere im Berufsverkehr“, so Stefan Jox, Vorsitzender der CDU Ehrenfeld und verkehrspolitischer Sprecher der Ratsfraktion.

„Anlieger, besonders die dort ansässigen Einzelhändler, beklagen zurecht die derzeitige Situation. Eine Anliegerinformation hat nur durch ein Informationsblatt des Tiefbauamts und durch ein Informationsfilm stattgefunden.“ Aufgrund der Corona-Situation konnte eine Bürgerversammlung vor Ort nicht stattfinden. „Eine detaillierte Information der betroffenen Anlieger sollte zeitnah nachgeholt werden. Hierzu sollten Lösungen gefunden werden, wie das auch unter Corona-Bedingungen erfolgen kann“, so Stefan Jox.

Viele offene Fragen

„Es ergeben sich für die Betroffenen viele Fragen, insbesondere zum Bauablauf, zu den Bauabschnitten und zur Verkehrs- und Anlieferungssituation während und nach der Baumaßnahme.“ Insbesondere sei nicht nachvollziehbar, „warum die Verwaltung ankündigt, zunächst mit dem mittleren Bauabschnitt zwischen Grottenstraße und Kleiner Ehrenfeldstraße zu beginnen, nun aber mit dem sensibelsten Abschnitt zwischen Bessemer Straße und der Königsallee startet.“

Kreuzung wird umgebaut

Hier sieht die CDU dringenden Nachbesserungsbedarf, um auch die Erreichbarkeit der Geschäfte in der Bauzeit sicherzustellen. „Schon jetzt gibt es Leerstände an der Hattinger Straße wie das ehemalige Schuhhaus Dömer oder ein Reisebüro an der Kreuzung Yorckstraße. Der Einzelhandel braucht mehr Unterstützung.“ Der Rückstau in Richtung City werde insbesondere dadurch verursacht, dass ein Abbiegefahrstreifen in die Königsallee gesperrt wurde.

„Zukünftig, nach Fertigstellung des Umbaus, wird es einen zusätzlichen Fahrstreifen vor der Kreuzung geben, um die Leistungsfähigkeit des Knotenpunkts sicherzustellen. Hier sollte die Verwaltung prüfen, wie der Umbau der Kreuzung optimiert werden kann, so dass mehr Abbiegespuren auch während der Bauzeit vorhanden sind.“ Insbesondere Rettungsfahrzeuge nutzen die Hattinger Straße oft und haben durch die Baustellensituation, gerade bei Stau, wenig Vorbeifahrmöglichkeiten.

Nachbesserungen nötig

Viele Aspekte im Hinblick auf die Umbaumaßnahmen, die von Anwohnern angesprochen werden, habe die CDU bereits im Ausschuss für Infrastruktur und Mobilität hinterfragt und den Wegfall von Parkplätzen kritisiert. „Auf unsere Initiative plant die Verwaltung, in Abstimmung mit den Geschäftsleuten, definierte Ladezonen einzurichten. Aber auch während der Bauzeit muss die Anlieferung und die Erreichbarkeit der Geschäfte sichergestellt sein. Die Anlieger müssen besser informiert und Prozesse zeitnah abgestimmt werden“, so Jox.