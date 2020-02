Bochum: U-Bahn-Fahrgast schwebt nach Sturz in Lebensgefahr

Bochum. Ein 24-jähriger Mann ist nach dem Aussteigen aus der U-Bahn zwischen Bahnsteigkante und Fahrzeug geraten. Er schwebt jetzt in Lebensgefahr.

Schrecklicher Vorfall an der Haltestelle „Gesundheitscampus“ an der Universitätsstraße in Bochum: Ein 24-jähriger Mann ist dort zwischen U-Bahn und Bahnsteigkante geraten. Er wurde so schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr schwebt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr. Der Mann aus Aachen stieg zunächst aus der Bahn aus. Danach stürzte er. Warum, ist noch ungeklärt. Alles deutet laut Polizei auf einen Unfall hin. Der Mann wurde mit einem Notarzt und Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Überwachungskameras werden von der Polizei ausgewertet

Die Bogestra hat an der Haltestelle Kameras eingerichtet. Diese werden jetzt von der Polizei ausgewertet.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909 5231 um Zeugenhinweise.