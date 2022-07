Bochum: TuS Querenburg wirbt mit Legenden und kickt im Gehen

Querenburg. Am Bochumer Hustadtring steigt eine Fußballfestwoche nachträglich zur Platztaufe. Der TuS präsentiert Turniere und Aktionen im Waldstadion.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, auch der TuS Querenburg hat etwas nachzufeiern. Mit einer Fußballfestwoche wird zwei Jahre nach der Eröffnung der Kunstrasenplatz im Waldstadion am Hustadtring noch einmal getauft, und zwar vom 21. bis 31. Juli. Aktionstage wechseln sich mit den Gruppenspieltagen der Turniere ab.

Eine Premiere hat der Club auf jeden Fall im Programm. Denn Walking Football hat die eigene Abteilung zwar über die Corona-Beschränkungen durchweg trainieren können, aber einen Wettbewerb in dieser Variante hat es für die Querenburger noch nicht gegeben.

„Regulär geht das auch erst in der Klasse Ü 55“, erklärt TuS-Vorsitzender Marian Kellermann, „aber wir haben durchaus Jüngere, die beim Walking Football mitmachen, oder Leute, die nicht so mobil sind“. Außerdem ist die Variante auch gar nicht so einfach, denn die Regeln sind streng. Das Turnier auf Kleinfeld wird es bei der Festwoche zur ersten Großveranstaltung auf der neuen Anlage am 24. Juli ab 14 Uhr geben.

Drei große Clubs aus dem Revier in Bochum zu Gast

Kellermann wirbt: „Mit den drei großen Ruhrpottvereinen, wenn wir unsere Truppe erstmals der Öffentlichkeit präsentieren und damit hoffentlich viele Leute für diese Variante des Fußballs begeistern.“

Beim Herrenturnier der lokalen Vereine aus der unmittelbaren Nachbarschaft ist der TuS mit zwei Teams über die zehn Tage vom 21. bis 31. Juli dabei. Die „Querenburger Legenden“ steigen am 23. Juli von 13 bis 18 Uhr ein, es spielen Teams aus dem Rugby, Tischtennis, dem Karnevalclub und von der Feuerwehr. „Das hat Tradition in Querenburg, das haben wir auch schon auf Asche gemacht“, sagt Kellermann.

Zum Familientag am 29. werden verschiedenen Aktionen und Überraschungen für Besucher vorbereitet.

