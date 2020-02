Bochum: TuS Harpen feiert rockige Karnevalsparty

Bochum-Harpen. Sänger Michael Wurst stand wieder im Mittelpunkt der Feier im Amtshaus in Bochum-Harpen. Das kostümierte Publikum genoss die Musik und den Tanz.

Die Karnevalssaison 2020 in Harpen wurde am Samstag durch den TuS Harpen 08/11 eingeläutet: Zum fünften Mal war der Saal des Amtshauses Harpen voll besetzt und seit langem ausverkauft, als Sänger Michael Wurst und „The Tweens“ rund 200 Harpener Karnevalisten in Laune brachten.

Bei den Kostümen orientierten sich die Besucher an Musikepochen wie Punk und Flower-Power. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

„So lange das Amtshaus noch zur Verfügung steht, wollen wir hier feiern“, betonten die Harpener Peter und Andrea. Und dafür hieß es schnell sein, denn die Karten für die fünfte Karnevalsfeier des TuS Harpen war auch in diesem Jahr rasch vergriffen. In bunten Kostümen, bei denen in diesem Jahr vor allem Musik-epochen wie Punk, Flower-Power und Rap hoch im Kurs standen, wurde gesungen, geschunkelt und getanzt.

Die „Fruchtzwerge“ sind dabei

Aus Hiltrop, Weitmar, Langendreer und Werne hatten sich dazu auch die Frauengruppe „Fruchtzwerge“ auf dem Weg nach Harpen gemacht. „Wir freuen uns auf gute Musik und Tanzen“, betonte Martina. Und Renate und Heinz am Nachbartisch ergänzten: „Die Stimmung und der Spaß sind hier immer gut“.

Stärken konnten sich die Narren mit Currywurst und an Getränken an der Cocktail-Bar. „Der Erlös kommt dem Verein zu Gute“, betont Uwe Schmidt aus dem Vorstand des TuS Harpen, „insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit.“

Der Kontakt zum Sänger Michael Wurst besteht seit der Einweihung des Kunstrasenplatzes am Steffenhorst. „Es freut uns, dass heute ganz Harpen auf den Beinen ist, um gemeinsam mit uns zu feiern“, so Schmidt. Nach der erfolgreichen Ausrichtung des „Sparkassen-Masters“ hat der Sportverein dieses Mal die Karnevalisten in Harpen versammelt.

„Rocknacht statt Pappnase“ ausverkauft

Am 22. Februar wird das Amtshaus Harpen erneut gut besucht sein. Denn die 19. „Rocknacht statt Pappnase“ ist bereits ausverkauft, wie der Musikzug Bochum-Harpen mitteilte. Dann werden ab 20 Uhr wieder die Bands „Cop Connection“ und „Magic Touch“ am Harpener Hellweg 77 auftreten.