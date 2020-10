Bochum: Tunnel Rombacher Hütte wird eine Nacht voll gesperrt

Der Tunnel „Rombacher Hütte“ in Bochum ist mit aufwendiger Sicherheitstechnik ausgestattet. Diese wird regelmäßig überprüft.

Bochum. Der A 448-Tunnel Rombacher Hütte in Bochum wird eine Nacht lang voll gesperrt. Straßen-NRW wartet und kontrolliert die Technik.

Die A 448 in Bochum wird in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag (28./29.10.) von 21 bis 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Eppendorf und Weitmar in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Innerstädtische Umleitungen über die Wasserstraße und Schützenstraße werden dann eingerichtet, berichtet Straßen-NRW.

In der Nacht sind Wartungsarbeiten und Funktionsprüfungen im A448-Tunnel „Rombacher Hütte“ notwendig. Die Wartung war ursprünglich im September geplant, musste wegen eines Bombenfundes jedoch verschoben werden.