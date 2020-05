Bochum: Türen von Stromkasten auf Straßenbahngleise geworfen

chum. Tatort Haltestelle Ruhrstadion: Zwei abgerissene Türen von einem Stromkasten wurden auf die Straßenbahngleise geworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

BoNach einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr am Sonntag,17. Mai (zwischen 9.35 Uhr bis 9.50 Uhr,) in Bochum sucht die Polizei Zeugen. Ein Straßenbahnfahrer hatte am Vormittag zwei abgerissene Türen eines Stromkastens auf den Gleisen an der Haltestelle an der Castroper Straße 174 (Haltestelle Ruhrstadion) bemerkt.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen dieses Vorfalls. Wer etwas gesehen hat, wird von der Kripo gebeten, sich unter Tel. 0234/ 909 -5205 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -3121) zu melden.

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier.