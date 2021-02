Bochum: Trotz Vorfrühling kaum Verstöße gegen Corona-Regeln

Bochum. Trotz frühlingshaftem Wetter verhielten sich die Menschen in Bochum diszipliniert. Es sind keine weiteren Opfer seit Freitag zu beklagen.

Lange Schlangen in der Innenstadt vor Eisdielen und Imbiss-Läden. Am Kemnader See und anderen Freizeitorten sammelten sich die Menschen, froh über die vorfrühlingshaften Temperaturen. Das Ordnungsamt, so jedenfalls die Stadt am Sonntag, verzeichnete keine nennenswerte Verstöße gegen die Corona-Regeln. Und das, obwohl ganze Hundertschaften unterwegs waren.

Keine weiteren Opfer in Bochum zu beklagen

Am Samstag hatte die Stadt noch eine Verdoppelung der registrierten Fälle mit der ansteckenderen englischen Corona-Mutation B.1.1.7 verzeichnet. 21 Fälle sind bisher in Bochum registriert, elf mehr als noch am Samstag. Derzeit sind insgesamt 240 Personen aktuell positiv getestet. Die Zahl derjenigen, die mit oder an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sind, ist mit insgesamt 155 seit Freitag konstant geblieben.

Impfquote liegt bei 2,5 Prozent

Mit Stand von Sonntag, 14 Uhr, liegt die Zahl der Gesamtfälle bei 10.416, davon sind 10.020 Menschen bereits wieder genesen. Zur Zeit müssen sich 820 Bochumer und Bochumerinnen in häuslicher Quarantäne aufhalten. In Krankenhäusern werden stationär 48 Personen, davon 24 auf Intensivstationen aufgrund einer Covid-19-Erkrankung behandelt.

In Bochum stieg der Sieben-Tage-Inzidenzwert leicht auf 55,5 an. Insgesamt 27.857 Impfungen wurden verabreicht, 429 mehr als am Samstag, davon sind 9299 Personen bereits mit zwei Impfungen versorgt worden. Die Impfquote gibt die Stadt mit 2,5 Prozent (2,5 Prozent der Bevölkerung) an.

