Bochum: Trickdiebe lenken Seniorin ab und stehlen Schmuck

Bochum. Schmuck im Wert von 22.000 Euro wurde bei einer Seniorin erbeutet. Trickdiebe haben sie zu Hause abgelenkt. Sechs Tage später klingelt es erneut.

Eine 82-jährige Frau in der südlichen Innenstadt von Bochum ist Opfer eines ganz miesen Trickbetruges geworden. Sie verlor Schmuck im Wert von rund 22.000 Euro.

Wie die Polizei der bestätigt, hatte ein unbekannter Dieb sich am 3. März gegen 13.40 Uhr in ihrer Wohnung als Handwerker ausgegeben. Er habe in der Nachbarschaft gearbeitet und wolle prüfen, ob dadurch in ihrer Wohnung ein Wasserschaden entstanden sei.

Seniorin aus Bochum wurde offenbar abgelenkt

Während des Gesprächs in der Küche sollte die auf einen Rollstuhl angewiesene Frau zum Test einen Wasserhahn aufdrehen. In diesem Moment der Ablenkung muss ein zweiter Täter unbemerkt in die Wohnung geschlichen sein. Jedenfalls fehlte nachher aus einem weiteren Zimmer eine Schatulle mit Schmuck im Wert von 22.000 Euro.

Täterbeschreibung des Gesprächspartners der Frau: 40 bis 45 Jahre, 1,80 Meter groß, kantiges Gesicht, kräftig, mittellange dunkelblonde Haare, süddeutsche Sprache. Hinweise ans Kriminalkommissariat 13: 0234/909 4135.

Erneuter Besuch eines Verdächtigen sechs Tage nach der Tat

Am Montag (9.) klingelte bei der Frau erneut ein Unbekannter, wie ihr Sohn mitteilt. Er gab sich als Mitarbeiter eines Wohlfahrtsverbands aus, der ihren Rollstuhl prüfen wolle. Die Seniorin wird aber von einer ganz anderen Pflegefirma betreut. Sie ließ den Mann nicht in ihre Wohnung.