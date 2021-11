Bochum: Trickbetrügerin wollte zweifache Mutter reinlegen

Bochum-Wattenscheid. Eine unbekannte Trickbetrügerin wollte am Telefon eine zweifache Mutter aus Bochum reinlegen. Mit einer Lügengeschichte. Das scheiterte aber.

Die Kripo hatte erst vor wenigen Tagen vor solchen Anrufen gewarnt: Anrufer täuschen eine Notlage vor – und die Angerufenen sollen zahlen.

So auch am vergangenen Donnerstag in Wattenscheid. Dort klingelte gegen 11.45 Uhr das Telefon mit einer unterdrückten Rufnummer. „Eine ganz verzweifelte weibliche Stimme am anderen Ende brachte unter Schluchzen folgende kurze knappen Sätze heraus: ,Mama, ich bin es. Stecke in ganz großen Schwierigkeiten, hatte einen Autounfall’“, berichtet die zweifache Mutter gegenüber der WAZ.

„Mama, ich bin es, deine Tochter, bin bei der Polizei, brauche dringend deine Hilfe!“

„Emotional war ich schon in meinem mütterlichen ,Hilfemodus’. Meinen Kopf hatte ich aber dennoch nicht ganz ausgeschaltet und stellte spontan die Rückfrage, wer denn da sei? Die Stimme wurde noch verzweifelter und herzzerreißend kam prompt die Antwort: ,Mama, ich bin es doch, deine Tochter, bin bei der Polizei, brauche dringend deine Hilfe!‘“

Doch die Mutter beharrte darauf, unbedingt einen Namen zu erfahren. Daraufhin legte die Anruferin auf.

Die Mutter rät: „Tut mir und Euch einen Gefallen, seid stets auf der Hut und passt gut auf Euch auf!“

