Bochum: Tretboote auf Abwegen – Feuerwehr „rettet“ Schwäne

Bochum. Tierrettung der besonderen Art: Die Feuerwehr sicherte am Freitag in Dahlhausen zwei Schwanen-Tretboote. Sie stammen vom Kemnader See.

Da staunten die Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht schlecht, als sie am Freitagmorgen an der Ruhr in Dahlhausen eintrafen: Zwei Tretbootschwäne, normalerweise heimisch auf dem über 14 Kilometer entfernten Kemnader See, schwammen seelenruhig auf einem Ponton rund 200 Meter vor der Schwimmbrücke.

Passanten hatten die abgängigen Schwäne gegen 8 Uhr bemerkt. „Aus Sorge, die Boote könnten aufgrund des hohen Ruhrpegels gegen die Schwimmbrücke prallen, alarmierten sie die Feuerwehr“, berichtet Leiter Simon Heußen.

Schwanen-Rettung in Bochum: DLRG leistet Unterstützung

Die DLRG wurde um Unterstützung gebeten. Mit 20 Einsatzkräften und vier Booten gingen die Retter auf Schwanenjagd. Das Problem: Der Ponton hatte sich mit einem Anker auf dem Grund der Ruhr verfangen. Mit vereinten Kräften gelang es, den Anker zu lösen und den Ponton mit den Schwänen ans Ufer zu ziehen.

Warum die Tretboote ihre heimischen Gefilde verlassen haben und vor allem wie es gelungen ist, die kilometerlange Strecke über die Ruhr inklusive dreier Staudämme zu überwinden, konnte die Feuerwehr am Freitag nicht klären.

