Bochum trauert um langjähriges Ratsmitglied Gabriele Schuh

Bochum. Im Alter von 67 Jahren ist Gabriele Schuh gestorben. Die SPD-Politikerin und Ehrenringträgerin gehörte lange dem Rat der Stadt Bochum an.

Die Stadt Bochum trauert um Gabriele Schuh. Die Ehrenringträgerin der Stadt, lange Zeit Mitglied des Rates der Stadt, ist am 18. August im Alter von 67 Jahren gestorben.

Gabriele Schuh gehörte 26 Jahre lang dem Stadtrat in Bochum an

„Sie hat sich durch ihr langjähriges kommunalpolitisches Engagement um Bochum verdient gemacht“, heißt es. Von 1984 bis 1994 war Gabriele Schuh Mitglied in der Bezirksvertretung Bochum-Mitte und anschließend bis 2020 Mitglied der SPD-Fraktion im Stadtrat. In dieser Zeit hat sie sich unter anderem für die Verbesserung der Infrastruktur eingesetzt und war lange Zeit im Bau- und Gestaltungsausschuss aktiv. Von 2009 bis 2014 war sie stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Anregungen und Beschwerden.

Auszeichnung mit dem Ehrenring der Stadt

„Nicht nur dort hat sie sich tatkräftig für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt und so die Wertschätzung ihrer Mitmenschen über Parteigrenzen hinweg erlangt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Für ihren „starken und kontinuierlichen Einsatz für die Gesellschaft und die Demokratie“ wurde sie 2021 vom Stadtrat mit dem Ehrenring ausgezeichnet. Krankheitsbedingt hatte sie die Auszeichnung erst im Oktober 2022 entgegen nehmen können.

„Ein Projekt, das sie besonders gerne begleitet und bei deren Umsetzung sie beteiligt war, war das Urban Green am Hausacker“, heißt es in einem Nachruf der SPD. Deren Fraktionsvorsitzender im Rat, Burkart Jentsch, sagt: „Wir werden Gaby als liebenswerte, intelligente, engagierte und herzliche Kollegin in Erinnerung behalten.“

