Bochum: Trauer um leidenschaftlichen Kunstexperten Hugo Koch

Bochum-Langendreer. Das Wirken des Kunstvereins und der Galerie Januar in Bochum prägte Hugo Koch über Jahrzehnte. Jetzt ist er im Alter von 88 Jahren gestorben.

Die Bochumer Kunstszene hat ihm eine Menge zu verdanken: Über Jahrzehnte gehörte Hugo Koch zu den profiliertesten Kennern und Förderern der Bildenden Kunst nicht nur in Bochum. Sein Name ist unlösbar mit dem Kunstverein und der Galerie Januar in Langendreer verbunden, deren Ausstellungsprogramme er nachhaltig prägte. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb Koch bereits am vergangenen Sonntag im Alter von 88 Jahren.

Hugo Koch prägte das künstlerische Leben in Bochum

Dabei arbeitete Hugo Koch nie selber als bildender Künstler. Der Sohn eines Konditors war gelernter Malermeister und arbeitete lange als Vertreter eines Herstellers von Faser- und Akustikplatten. „Er war einer der ersten, die das Kunstmuseum von innen sahen, weil er an der Renovierung der benachbarten Villa Marckhoff-Rosenstein beteiligt war, noch bevor der Neubau eröffnet wurde“, sagt Ulrich Fernkorn, Vorsitzender des Kunstvereins Galerie Januar.

Daneben hatte Koch ein ungeheures Interesse am Musischen. Er interessierte sich für künstlerische Zusammenhänge und war neugierig auf die Menschen, die sie produzierten. „Ich hatte Spaß daran, zumal jungen, unbekannten Künstlern einen Start zu ermöglichen“, sagte Koch bei seinem Abschied aus der Galerie Januar, aus deren Vorstand er 2018 nach über 30 Jahren zurücktrat.

Über 180 Ausstellungen hat er organisiert

Sein Gespür für Talente und Kunst-Entwicklungen war untrüglich. Über 180 Ausstellungen hat er allein in der Galerie Januar organisiert und kuratiert. „Er hatte einen ungeheuren Schatz an Erfahrungen und war überaus begeisterungsfähig“, so Fernkorn. Auch jenseits der Galerie-Räume war er umtriebig, der Kunst im öffentlichen Raum galt sein großes Interesse. Für Hugo Koch war Kunst eine Herzensangelegenheit.

