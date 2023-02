Bochum: Trauer um den großen Moondog-Musiker Stefan Lakatos

Bochum. Der schwedische Künstler lebte viele Jahre in Bochum. Sein Leben widmete er der Musik des Komponisten Moondog. Mit 67 Jahren ist er gestorben.

Die Kulturszene in Bochum und weit darüber hinaus trauert um Stefan Lakatos: Der versierte Musiker starb am Freitag nach schwerer Krankheit in seiner Heimatstadt Stockholm, so teilt es seine Familie mit. Er wurde 67 Jahre alt.

Musiker Stefan Lakatos mit 67 Jahren gestorben

Rund 15 Jahre lang war Lakatos in Bochum heimisch. Bekannt wurde er vor allem für seine wegweisende Interpretation der Werke des blinden amerikanischen Komponisten Louis Thomas Hardin (1916-1999), alias „Moondog“: In Stockholm traf er ihn als junger Mann zum ersten Mal und verschrieb sich danach komplett Moondogs Musik und einer aus der Hippie-Ära geprägten Lebensweise.

„Moondogs Musik am Leben zu erhalten, war für ihn weit mehr als Verpflichtung. Auch äußerlich glich er sich ihm immer weiter an“, erinnert sich die Regisseurin Annette Dabs, die mit Lakatos 2016 die inzwischen legendäre „Moondog“-Aufführung in die Kammerspiele brachte. Unvergessen bleibt der etwa 14 Meter lange Hund aus Stoff, der einmal quer über der Bühne lag.

Bei „Moondog“ in den Kammerspielen wurde ein riesiger Hund aus Stoff zum Leben erwecket. Mit dabei waren Stefan Lakatos (vorn) und das Streichquintett „Bracelli“ der Bochumer Symphoniker. Foto: diana kÜster / Schauspielhaus Bochum

Meisterhaftes Spiel auf der Trimba

Das Spiel auf der Trimba erhob Lakatos zu großer Meisterschaft. „Lakatos war ein unglaublich präziser und akribisch arbeitender Musiker“, so Dabs. „Das stand ganz im Gegensatz zu seinem Privatleben, wo er gern auch mal alle Fünfe gerade sein ließ.“

In den Cafés der Stadt sah man ihn häufig sitzen und ganz ungezwungen mit den Menschen plaudern: „Er war ein total geselliger Mensch, der am liebsten Englisch sprach“, sagt der Journalist Max Kühlem, der Lakatos über viele Jahre gut kannte. „Dadurch hat er auch etwas internationales Flair in die Stadt gebracht.“ Konzerte führten ihn weit übers Ruhrgebiet hinaus bis in die New Yorker Carnegie Hall. Ende 2017 zog Lakatos zurück nach Stockholm, wo seine Familie lebt. (sw)

Zahlreiche seiner Konzerte und Veröffentlichungen finden sich auf Youtube und Spotify.

