Bochum: Totenehrung und Kranzniederlegung am Volkstrauertag

In der großen Trauerhalle auf dem Zentralfriedhof Freigrafendamm in Bochum findet die Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag in Bochum statt.

Bochum. Der Volkstrauertag am 14. November steht im Zeichen des Gedenkens. Auch in Bochum wird den Kriegstoten und Opfern von Gewaltherrschaft gedacht.

In jedem Jahr wird zwei Wochen vor dem 1. Advent der Volkstrauertag begangen. Der staatliche Gedenktag gehört zu den „stillen Tagen“ und erinnert seit 1952 an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen. Die zentrale Gedenkfeier in Bochum beginnt am Sonntag, 14. November, um 15 Uhr in der Großen Trauerhalle des Hauptfriedhofes am Freigrafendamm.

Volkstrauertag am 14. November: Veranstaltung in Bochum

Einlader sind der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, die evangelische und die katholische Kirche sowie die Stadt Bochum. Nachdem das gemeinsame Totengedenken im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, wird die Veranstaltung in diesem Jahr wieder stattfinden – allerdings in reduziertem Umfang und unter Einhaltung der 3G-Regel.

Vorgesehen ist ein durch musikalische Beiträge von Volker Kühn von der Ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer umrahmtes Gedenken an die Opfer von Kriegen, Gewalt, Terrorismus und politischer Verfolgung. Zu Beginn hält der Kreisvorsitzende des Volksbundes, Bernd Faulenbach, eine kurze Ansprache. Daran schließt sich eine gemeinsam von Stadtdechant Michael Kemper und Superintendent Gerald Hagmann gestaltete Andacht an, nach der Bürgermeisterin Gabriela Schäfer das offizielle Totengedenken spricht.

Abschließend wird am großen Gedenkkreuz auf dem Zentralfriedhof ein Kranz niedergelegt.

