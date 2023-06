Bochum Total 2023: Erste Wetter-Prognosen fürs Wochenende

Bochum. Wie wird das Bochum-Total-Wetter – eine Hitzeschlacht, angenehm sommerlich oder regnerisch? Hier gibt’s erste Prognosen fürs Festival-Wochenende.

In fast 40 Jahren hat’s bei Bochum Total schon fast alles gegeben: Bilderbuchwetter, Hitzeschlachten, aber auch immer wieder Wolkenbrüche. Wie wird das Wetter am Festivalwochenende 2023 (6. bis 9. Juli)? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nach ersten Prognosen gefragt.

Vorhersagen, die über drei, vier Tage hinausgehen, seien immer schwierig, stellt Nils Damke, Meteorologe beim DWD in Essen, vorweg klar. Auf die Großwetterlage in der Bochum-Total-Woche kann der Experte aber auch jetzt schon schauen. „Es sieht so aus, dass wir da weiter unter Tiefdruckeinfluss sind“, sagt er. Heißt: Es zeichnet sich eher unbeständiges Wetter ab.

Der Knirps im Gepäck könnte womöglich nicht schaden: Fürs Bochum-Total-Wochenende 2023 zeichnet sich ersten Prognosen zufolge unbeständiges Wetter ab. Foto: Ingo Otto / Funke Foto Services

Bochum Total 2023: Das sind die Wetteraussichten

Am Donnerstag (6. Juli) und Freitag (7. Juli) seien den aktuellen Wettermodellen zufolge Schauer möglich. Genauere Vorhersagen ließen sich dann im Laufe der Woche treffen.

2015 half nur eine selbstgemachte Dusche: Bochum Total wurde da bei hochsommerlichen Temperaturen zur Hitzeschlacht. Foto: Ingo Otto / Funke Foto Services (Archiv)

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum