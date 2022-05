Bochum: Tödlicher Brand – Feuerwehr am Morgen erneut vor Ort

Bochum. Bei einem Brand in einer Wohnung in Bochum-Langendreer ist ein Mann gestorben. Am Sonntagmorgen kehrte die Feuerwehr zur Brandstelle zurück.

Bei eine Brand in Bochum-Langendreer ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann gestorben. Wie die Feuerwehr Bochum mitteilt, wurden bei dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus an der Ümminger Straße auch elf Menschen, darunter acht Kinder, unverletzt gerettet.

Feuerwehr Bochum: Eine Person stirbt bei Wohnungsbrand in Langendreer

„Um kurz vor 3 Uhr am frühen Sonntagmorgen meldeten Passanten einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Ümminger Straße in Bochum-Langendreer“, so die Feuerwehr. Ihnen seien Flammen und starker Rauch aus einer Wohnung aufgefallen. „Da völlig unklar war, ob und wie viele Personen sich noch in dem Gebäude befanden, wurden sofort die Löschzüge der Hauptfeuer- und der Innenstadtwache sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert“, teilt die Feuerwehr mit.

Einen Brandtoten meldet die Feuerwehr Bochum nach einem Wohnungsbrand in Langendreer. Foto: Justin Brosch

Beim Eintreffen der Feuerwehr habe sich dann bestätigt: Eine Wohnung im ersten Obergeschoss des zweistöckigen Hauses habe „in voller Ausdehnung“ gebrannt, aus mehren Fenstern schlugen die Flammen. „Alle Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude und somit in akuter Gefahr“, so die Feuerwehr Bochum. Sie mussten teils von den Einsatzkräften geweckt werden.

„Sofort begannen diese mit der Menschenrettung und es gelang den vorgehenden Trupps, acht Kinder und drei Erwachsene unverletzt aus den anderen Wohnungen des Hauses zu retten“, heißt es weiter von der Feuerwehr. Da in dem Haus aktuell Renovierungsarbeiten stattgefunden haben, wurde die Arbeit der Feuerwehr zusätzlich erschwert.

Feuerwehr Bochum: Eingeleitete Reanimation blieb erfolglos

Laut Feuerwehrchef Simon Heußen wurden die übrigen Bewohner durch das Treppenhaus gerettet. In der ausgebrannten Wohnung hätten die Einsatzkräfte dann eine leblose männliche Person vorgefunden. Eine Reanimation vor Ort blieb ohne Erfolg.

Parallel zur Menschenrettung hätten die Feuerwehrleute mit drei Strahlrohren das Feuer nach 30 Minuten unter Kontrolle gebracht. Laut dem Feuerwehrchef kam die Drehleiter weder zur Rettung noch bei den Löscharbeiten zum Einsatz. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis 5.30 Uhr an. Am Einsatz waren 60 Einsatzkräfte beteiligt. Das Haus ist aufgrund des Rauchs unbewohnbar.

Komplett ausgebrannt ist die Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses an der Ümminger Straße – das Foto entstand am Sonntagvormittag, einige Stunden nach dem Brand. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Brandgeruch hängt am Morgen noch in der Luft

Beim Gang über die Ümminger Straße am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr erinnert erst einmal nicht viel an den schlimmen Brand und großen Einsatz der Feuerwehr in der Nacht. Lediglich der Brandgeruch in der Luft macht unverkennbar, dass etwas anders ist. Die Brandwohnung befindet sich schräg gegenüber des Lidls, allerdings nicht direkt an der Straße, sie liegt etwas versteckt.

Ein Mann und eine Frau – Anwohner – betreten gerade die einige Meter lange Einfahrt. „Spät in der Nacht kam auf einmal ganz viel Feuerwehr und Polizei“, erzählt der Anwohner, der davon wach geworden ist. Von dem Feuer in der Wohnung habe er selbst aber nichts gesehen.

Am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr haben Feuerwehrleute erneut die Brandwohnung in Bochum-Langendreer betreten. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache an der Ümminger Straße

Ein Siegel der Polizei verwehrt an diesem Morgen den Zugang zu dem Haus. „Brandwohnung beschlagnahmt“, steht darauf. Vom Hof aus sieht man kaputte und ausgebrannte Fenster. Um kurz nach zehn rückt dann erneut die Feuerwehr an, wenig später auch die Polizei. Die Einsatzkräfte betreten wieder die Brandwohnung, einige Anwohnerinnen und Anwohner kommen aus ihren Häusern und betrachten, was hier an der Ümminger Straße gerade passiert.

Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei. Laut der Polizeisprecherin dauere die Brandermittlung noch an, da die Ermittler vorerst nicht in die Wohnung konnten. Die Ümminger Straße zwischen Ambergweg und Alte Bahnhofsstraße war am Sonntagmorgen noch bis etwa 5.30 Uhr gesperrt.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch die Besatzungen von drei Notarztfahrzeugen, sechs Rettungswagen, ein Leitender Notarzt und ein Notfallseelsorger“ vor Ort. „Von der Freiwilligen Feuerwehr unterstützten die Löscheinheiten Langendreer, Brandwacht und Querenburg die Löscharbeiten“, hieß es in der Mitteilung. Foto: Justin Brosch

