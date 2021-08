Bochum: „Tochter in Not“ – Seniorin wird übel ausgetrickst

Bochum-Laer. Die Tochter sei in Haft, sie müsse eine Kaution zahlen: Unter diesem Vorwand ergaunerten Unbekannte viel Geld von einer Seniorin (71) aus Bochum.

Skrupellose Betrüger haben von einer Rentnerin (71) aus Bochum-Laer mehrere Tausend Euro erbeutet – durch eine Lügengeschichte.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei erhielt die 71-Jährige aus Laer am Mittwochmorgen, 4. August, einen Anruf von einer weinenden Frau. Glaubhaft habe die Anruferin der Seniorin vermittelt, ihre Tochter zu sein – sie sei in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen und befinde sich nun in polizeilichem Gewahrsam. Das Telefongespräch wurde danach an einen angeblichen Polizisten übergeben.

Bochum: Seniorin wird um viel Geld betrogen – Polizei bittet um Hinweise

Dieser eröffnete der Bochumerin, durch die Zahlung einer Kaution könne die vermeintliche Tochter aus der Haft entlassen werden. Die Rentnerin hob anschließend in mehreren Bankfilialen Geld ab und übergab dieses an eine unbekannte Frau, die sich daraufhin entfernte.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß, schlank, gepflegtes Erscheinungsbild, dunkelbraune Haare in Pagenschnittform, bekleidet mit einem roten Oberteil.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0234/ 909 -4135 oder -4441 um Hinweise.

Zwielichtige Anrufe: Das rät die Polizei Bochum

Die Polizei rät: „Beenden Sie das Telefonat, wenn Sie den Anrufer nicht eindeutig zuordnen können und melden Sie verdächtige Beobachtungen dem Polizei-Notruf 110. Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung und übergeben Sie auf keinen Fall Geld an Menschen, die Sie nicht kennen.“

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 ehrenamtliche Berater sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt: Tel. 0234/ 909 4055. Weitere Informationen auf https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren .

